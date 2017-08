Vandoorne: "Eindelijk mijn eerste GP van België als F1-piloot"

Komend weekend gaat de tweede helft van het F1-seizoen van start en voor onze landgenoot Stoffel Vandoorne betekent dat meteen een thuisrace op het circuit van Spa-Francorchamps, iets waarnaar hij enorm hard heeft uitgekeken.

De GP van België is de eerste race na de zomerpauze in de Formule 1. Op het circuit van Spa-Francorchamps, nog steeds één van de favoriete circuits van de F1-piloten, zal Stoffel Vandoorne zijn McLaren MCL32 ongetwijfeld richting de punten willen rijden.

Aan steun zal het alvast niet ontbreken want op enkele tickets na is de race op zondag volledig uitverkocht. Geruggesteund door het thuispubliek wil Vandoorne voor een spectaculair raceweekend zorgen.

"Ik heb enorm lang uitgekeken naar mijn eerste Belgische Grand Prix als F1-piloot," blikt Vandoorne vooruit naar komend raceweekend. "Een thuisrace is voor iedere rijder opwindend want het is altijd een erg bijzonder weekend. Het zal geweldig zijn om de steun van het thuispubliek te krijgen. Er zullen erg veel fans zijn, net als heel wat familie en vrienden die mij komen steunen."

De zomerpauze en bijhorende vakantie kwam op het juiste moment volgens Vandoorne, al blijft hij uiteraard ook een rasechte racepiloot die niets liever wil dan in zijn bolide zitten.

"Na een drukke eerste seizoenshelft kijk je altijd uit naar vakantie. Na enkele dagen wou ik echter al terug in de wagen zitten! Het was echter goed om even een break te hebben, om terug te kijken op de voorbije maanden. We konden zo de goede en slechte dingen analyseren en hard trainen om in Spa sterk terug te keren voor de tweede seizoenshelft."

Na een problematisch seizoensbegin lijkt McLaren-Honda de nodige progressie te hebben geboekt om tijdens de tweede seizoenshelft op regelmatige basis voor de punten te strijden.

"De start van het seizoen was zeker en vast uitdagend, niet alleen voor mezelf maar voor het ganse team. We ondervonden enkele problemen waardoor we minder reden. Wat mezelf betreft vergde het door de problemen iets meer tijd om de wagen echt te begrijpen. Recent zagen we echter de resultaten van al het harde werken samen met de engineers en de rest van het team in de fabriek."

"Alles waaraan we gewerkt hebben zorgde voor een stap in de goede richting en we hebben dan ook al de nodige progressie gezien. Er is echter nog aanzienlijk wat ruimte voor verbetering en er is dan ook meer op komst. Hopelijk zijn de volgende races veelbelovend voor ons," besluit Vandoorne.

