Jambon in bolletjestrui: politici racen tegen elkaar in dernykoers

Schilde - De spektakelwaarde van de jaarlijkse dernyrace in ‘s-Gravenwezel werd gisteravond nog wat opgedreven met een koers onder politici. De Brasschaatse burgemeester Koen Verberck (N-VA) reed veel te snel voor zijn kopmannen Jan Jambon - in bolletjestrui - en Ben Weyts. Hij liet ook een zestal moedige Liberale Pedalen achter zich.

Het was een ideetje van plaatselijk schepen en Vlaams Parlementslid Kathleen Krekels (N-VA). De ‘koerscommissaris’ kreeg tot haar eigen verbazing enkele grote namen aan de start. Zelf hield ze het wijselijk bij zwaaien met de startvlag, het naar omhoog steken van het bord met de nog aan af te leggen ronden en supporteren.

Het ging er, anders dan soms in het parlement en de raadzaal, sportief aan toe tijdens deze ludieke dernyrace over zeven kilometer rond de kerktoren van ’s-Gravenwezel.

Koen Verberck, burgemeester van Brasschaat, won met grote voorsprong. Een echte verrassing was dit niet. Dat hij de enige was die met gladgeschoren benen aan de start verscheen, was voor zijn rivalen een veeg tegen. “Ik heb dit jaar al 4.000 kilometer gefietst”, hijgde de burgemeester van Brasschaat kort na de aankomst toch na.