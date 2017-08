De ondernemers-organisatie Voka Antwerpen-Waasland zegt dat de VDAB amper controleert of werklozen genoeg moeite doen om aan een job te geraken. VDAB reageert furieus. “We hebben in de eerste helft van dit jaar al 6.698 sancties opgelegd.”

Vorige week maakte het interimbureau ASAP bekend dat het in Polen vorkheftruckchauffeurs en machinebedieners zoekt, omdat er in België onvoldoende arbeidskrachten voor zijn. “Nochtans is 7,6% van de beroepsbevolking ...