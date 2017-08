Eerste schooldag uitgesteld: verdubbeling aantal vakantievluchten

Omdat 1 september een vrijdag is en ook nog eens samenvalt met het Offerfeest, stellen sommige schoolbesturen de eerste schooldag uit naar maandag 4 september. Als gevolg daarvan zien touroperators een verdubbeling in het aantal terugvluchten op 1, 2 en 3 september.

Leerlingen hebben het recht om afwezig te zijn op school op feestdagen van alle door de Belgische grondwet erkende godsdiensten. Tijdens het Offerfeest, dat dit jaar valt op 1 september, blijven vooral in de steden heel wat leerlingen thuis om met familie te vieren.

Het betekent ook dat verschillende schoolbesturen op die dag een pedagogische studiedag inlassen en pas op maandag 4 september met het schooljaar beginnen. Scholen hebben zelf de keuze om dat te doen. In de stad Antwerpen gaat het om zeven van de 160 stedelijke scholen van het Stedelijk Onderwijs. Ook in het Katholiek en Gemeenschapsonderwijs kiezen sommige scholen ervoor om pas op 4 september te starten.

Touroperator TUI merkt een verdubbeling in het aantal terugvluchten op 1, 2 en 3 september, in vergelijking met vorig jaar. “Het hoogseizoen loopt eigenlijk tot 31 augustus”, zegt Piet Demeyere van TUI. “Daarom bieden wij in het eerste weekend van september nog heel wat goedkope last minutes aan om onze vliegtuigen toch nog vol te krijgen. Nu verschillende scholen de eerste schooldag uitstellen, merken we dat mensen gretig gebruikmaken van die extra lange zomervakantie.”