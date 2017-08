Beerse / Vlimmeren - Voor Petra Torremans uit de Engstraat in Vlimmeren (Beerse) zijn de jaarlijkse Worstenfeesten met een valse noot geëindigd. Een vandaal vernielde zondagnacht de achterruit van haar geparkeerde auto.

Petra Torremans woont nog maar twee maanden met haar vriend in hun opgeknapte woning in de Engstraat in Vlimmeren. Voor het eerst kon ze ook de jaarlijkse Worstenfeesten bijna vanuit haar voortuin meemaken. ...