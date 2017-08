Vleermuizen zijn thuis in Sint-Willibrorduskerk

Rijkevorsel - De zolders van kerkgebouwen zijn populaire plaatsen voor vleermuizen. Uit onderzoek van Natuurpunt blijkt dat de kerk in Rijkevorsel de voorkeur geniet van drie vleermuissoorten.

De vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt startte samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een grootschalig onderzoek in meer dan driehonderd kerken in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant. In 80% van deze gebouwen werden uitwerpselen van vleermuizen aangetroffen. Dankzij DNA-analyses weten onderzoekers nu exact in welke kerk welke soorten voorkomen. Een van de interessantste kerken voor vleermuizen is die van Rijkevorsel. Daar vliegen de gewone grootoorvleermuis, de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger.

Van de zeventien soorten die in Vlaanderen voorkomen, zijn er tien ernstig bedreigd. Oorzaken zijn vooral de grote lichtvervuiling, het dalende insectenaanbod en het verdwijnen van de rustplekken. Dit weekend vindt de Nacht van de Vleermuis plaats. Natuurpunt Markvallei organiseert op 25 augustus een gegidste wandeling door Sint-Jozef Rijkevorsel. Het vertrek is om 20u aan de kerk.