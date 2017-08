Radicalisering op de basisschool niet waarschijnlijk: “Kleuters gebruiken geen geweld”

Het probleem met ‘radicaliserende kleuters’ in een school in Ronse joeg gisteren een paar schokgolven door het land. Extremisme onder de zes jaar? Dat kenden we nog niet. Volgens de directeur is het in de berichtgeving uit de hand gelopen. “Maar we gaan het wel verder uitzoeken.” De Antwerpse experte Karin Heremans ziet geen pasklare oplossingen: “Zoiets is altijd maatwerk.”

Het begon allemaal met een in juni opgemaakt intern verslag aan de Dr. Ovide Decrolykleuterscholen in Ronse, dat gisteren in de pers uitlekte onder de titel ‘zelfs radicalisering bij kleuters’. In het ...