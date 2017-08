Pop-up Europa komt naar Geel

Geel - Pop-up Europa reist rond in de provincie Antwerpen en brengt Europa naar jouw gemeente.

Tot 28 augustus staat stad Geel in het teken van Europa. Met een tentoonstelling in de bib, de Europafeesten, wedstrijden en activiteiten voor scholen is er altijd wel iets leuks te beleven. Europa komt zo ineens wel heel dichtbij.

Kijk in de kalender om te ontdekken wat er te beleven is en maak kans op mooie prijzen. Afsluiter van Pop-up Europa is de prijsuitreiking van de kraslotenactie en boekenquiz. De winnaars krijgen hun prijs overhandigd tijdens de Kunstenmarkt op zondag 27 augustus 2017.

http://www.popupeuropa.be