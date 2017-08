Iconisch hoekpand ‘de Zomer’ verkocht

Antwerpen 2018 - Hoekhuis de Zomer, op het kruispunt van de Generaal Van Merlenstraat en de Waterloostraat, is na slechts enkele maanden verkocht geraakt. Er zou iets minder dan 995.000 euro neergeteld zijn.

In Zurenborg heeft de Zomer een nieuwe eigenaar gevonden. De Zomer is een van de vier iconische art nouveaugebouwen, die de naam dragen van de vier seizoenen, op het kruispunt van de Generaal Van Merlenstraat en de Waterloostraat.

Zowel de Lente als de Zomer, twee bijna identieke hoekpanden, werden te koop aangeboden door First Immo. “Met de Zomer is dus een van de twee panden al verkocht. De Zomer is een authentiek gebouw en is onderverdeeld in drie huurappartementen. De nieuwe eigenaar zal ook zelf in een van de drie appartementen intrekken, iets wat we niet meteen verwacht hadden. De andere appartementen blijven verhuurd”, zegt Wim Peleman van First Immo.

De vraagprijs voor de Zomer bedroeg oorspronkelijk 995.000 euro, maar de koper zou het pand iets goedkoper op de kop getikt hebben. De Zomer en de Lente stonden nog maar sinds begin juni te koop. Voor de Lente is nog geen nieuwe eigenaar gevonden. “De vraagprijs voor dat pand is net gedaald van 1.150.000 euro naar iets minder dan een miljoen euro.”