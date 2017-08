Vier Wommelgemse Sprinters naar WK voor wielertoeristen

Wommelgem -

In het Zuid-Franse Albi vindt zondag de apotheose plaats van de UCI Gran Fondo. Vier leden van de Wommelgemse Sprinters wisten zich te kwalificeren voor dat officiële wereldkampioenschap voor wielertoeristen. “Brons, zilver of goud zit er niet in, maar we gaan alles geven en zijn trots dat we aan de start mogen verschijnen”, zegt Jef Van den Eeden (67) uit Oelegem (Ranst), de meest ervaren deelnemer.