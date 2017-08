Verrassende carrièrewending: William Boeva wordt slechterik in musical

Er wacht William Boeva (27) in de herfstvakantie een ­verrassende carrièreswitch: hij gaat meespelen in de musical Pippi Zet de Boel op Stelten. “En ik speel géén dwerg!”

“Ik was zelf een beetje verrast, maar ik heb echt niet lang getwijfeld”, zegt Boeva. “Vooral omdat het een gewone rol is, ik ben niet gevraagd om een dwerg te spelen. Ik vind het fantastisch dat ik eindelijk eens een gewone rol aangeboden krijg. Bovendien mag ik de slechterik spelen, samen met Bert Verbeke, we zijn een soort Kwak en Boemel-duo. Ik hou ervan uitstapjes te doen. Ik ben in de eerste plaats comedian, maar ik wil ook graag acteren en presenteren, en ik wil nog zo veel mogelijk andere dingen geprobeerd hebben.”

Toch ligt een musical buiten zijn comfortzone. “Ik heb voor Ketnet wel al de Move ­tegen Pesten gedaan, dus ik heb al bewezen dat ik een beetje kan zingen”, zegt Boeva. “Dit nieuwe project is een musical en het spreekt vanzelf dat ik hier ook ga moeten zingen. Niet heel veel, maar ik heb toch een superleuk nummer met Bert Verbeke.”

Free Souffriau speelt de titelrol. Ook Peter Thyssen en Eline De Munck zijn van de partij. Stany Crets schreef de tekst, Ronny Mosuse de muziek.