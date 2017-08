Plaatsing nieuwe brug over Grote Nete

Geel - Tot en met vrijdag 25 augustus is er verkeershinder op de Eindhoutseweg ter hoogte van de brug over de Grote Nete. De brug wordt vervangen door een nieuwe brug die ter plaatse opgebouwd is.

Tijdens de opbouw van de nieuwe brug op de oever is er wel hinder voor het verkeer, maar de oude brug blijft beschikbaar. Als de nieuwe brug op zijn definitieve plaats ligt, wordt het nieuwe houten brugdek geplaatst. Tijdens het plaatsen van de nieuwe brug is alle verkeer onmogelijk.

Na de plaatsing van de nieuwe brug wordt de oude brug op de oever gelegd en ter plaatse gedemonteerd. Ook tijdens deze demontage zal het verkeer hinder ondervinden, maar je kan over de nieuwe brug rijden van zodra het nieuwe brugdek klaar is.