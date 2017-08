Unia komt naar Geel

Geel - Ben je op zoek naar een woning maar denk je dat je geweigerd wordt omwille van je afkomst? Heb je gesolliciteerd voor een job maar word je niet aangenomen omwille van je leeftijd? Heb je een handicap en bots je op een ontoegankelijke plaats? Klop dan aan bij Unia.

Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, promoot gelijke kansen en bestrijdt discriminatie. Maak je een melding van discriminatie bij Unia, dan proberen ze samen met jou en alle betrokken partijen tot een goede oplossing te komen.

Heb je vragen of denk je gediscrimineerd te worden? Dan kan je bellen, mailen of een afspraak maken. De afspraak kan plaatsvinden in Geel. Je hoeft dan niet naar Turnhout te gaan. De afspraken vinden plaats in het Sociaal Huis.