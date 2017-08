Heist-op-den-Berg - Het Heistse team 40+ pakte zaterdag goud tijdens het BK Kubb in Aalst. Met drie 55-plussers – allemaal broers – in de ploeg behoorden ze tot de ouderdomsdekens van het toernooi.

Dat Heist-op-den-Berg beschikt over magische kubbgrond, werd in het verleden al verschillende keren bewezen. De finale van het BK werd dan ook een Heists onderonsje tussen T Is Gebeurd en 40+. Uiteindelijk ...