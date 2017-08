VDAB neemt 6.700 werklozen uitkering af omdat ze niet hard genoeg naar werk zoeken

De VDAB heeft in de eerste helft van 2017 al 6.698 sancties opgelegd aan werklozen in Vlaanderen, omdat ze niet genoeg moeite deden om aan een job te geraken.

Een sanctie is meestal het tijdelijke verlies van de werkloosheidsuitkering. Werklozen worden ook sneller doorverwezen naar de controledienst van VDAB. Maar ondernemersorganisatie Voka Antwerpen-Waasland vindt het controlebeleid van VDAB te laks.

“Want in de stad Antwerpen zit nog 14,5% van de beroepsactieve bevolking met zijn duimen te draaien”, zegt Pieter Leuridan, manager arbeidsmarkt bij Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. “Dit terwijl er zoveel vacatures zijn.”

“Het standaardantwoord van de VDAB luidt dan vaak dat de ‘gevraagde competenties niet in overeenstemming zijn met de beschikbare profielen’. Ik kan die uitleg nog enigszins begrijpen, maar zouden er onder de 33.072 werkzoekenden in de stad Antwerpen echt geen twintig of dertig mensen te vinden zijn die een zesdaagse opleiding tot vorkheftruckchauffeur kunnen volgen?”