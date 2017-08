Vandalen trekken spoor van vernieling in maïsdoolhof: “Dit is nauwelijks te herstellen”

Putte / Heist-op-den-Berg - Het bijzonder populaire maïsdoolhof op de gemeentegrens van Beerzel (Putte) met Heist-op-den-Berg heeft onaangenaam nachtelijk bezoek gehad. Vandalen hebben er lelijk huisgehouden.

De natuurlijke attractie is nog maar open sinds 15 augustus. Zondag hadden nog zo’n 1.400 mensen een bezoekje gebracht aan de vijfde editie van het popualaire maïsdoolhof. Toen een medewerker van de vzw Kempens Landschap maandagochtend langskwam, zag die meteen dat er mobiele toiletten waren omgeduwd. Dat bleek nog maar het topje van de ijsberg te zijn. Vandalen hadden een spoor van vernieling getrokken in het grote maïsveld tegenover domein Ter Speelbergen. “Bezoekers moeten onderweg acht vlaggen ontdekken voor ze naar de uitgang op zoek kunnen gaan. Zeven van die vlaggen zijn weggehaald. Ze hangen nochtans een 7 meter hoog op twee palen. De vandalen hebben dus eerst de bovenste paal losgemaakt om de vlag te kunnen stelen”, zegt Philippe De Backer, directeur van Kempens Landschap.

“Verder hebben ze ook veel maïs platgetrapt. Hier en daar zijn er echt grote stukken vernield, wat in een doolhof natuurlijk voor problemen zorgt. We moeten de gaten dus herstellen met strobalen. Verder waren er heel wat paaltjes met informatie en routeaanduidingen uitgetrokken. Zelfs bij de buren zijn de daders langsgeweest. Ze hebben er bijvoorbeeld een bank omvergegooid en een huisnummer gestolen”, overloopt De Backer de schade.

De vzw wil nu alles doen om de schade zo snel en zo goed mogelijk te herstellen. “Dinsdag (vandaag, red.) zijn we sowieso nog gesloten. Woensdag zou het doolhof normaal weer open gaan en dat blijft de bedoeling. We werken met man en macht om het doolhof weer in te richten. Wel is het onmogelijk om alles weer in de originele staat te herstellen.”