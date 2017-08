Linkeroever - Jelle Van Damme, de kersverse aanwinst van eersteklasser Antwerp FC, zet zijn schouders onder de River Side Studio op Linkeroever. Hij wordt peter van het project, dat jongeren uit de buurt samenbrengt rond muziek.

“Ik ben fier dat ik peter word van River Side Studio. De studio is iets waar ik volledig achtersta en ik zal mijn best doen om mijn steentje bij te dragen op welke manier dan ook. See you soon”, zo kondigt ...