Oostenrijk en Spanje delen de punten op EK hockey

Het duel tussen Oostenrijk (FIH 22) en Spanje (FIH 9), op de tweede speeldag van groep A op het EK hockey in Nederland, heeft geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd eindigde in Amstelveen op 2-2.

Michael Körper (35. en 60.) nam de beide Oostenrijkse goals voor zijn rekening. Alvaro Iglesias (47.) en Josep Romeu (51.) scoorden tussendoor voor Spanje.

De draw is een goed resultaat voor België. De Red Lions (FIH 5), die na hun 4-1 zege tegen Oostenrijk drie punten tellen, nemen het later op de dag in hun match van de tweede speeldag op tegen Nederland (FIH 4), dat in zijn eerste partij Spanje in de pan hakte (7-1) en samen met België de stand aanvoert. Oostenrijk en Spanje volgen met een punt. De eerste twee landen van de poule stoten door naar de halve finales, de andere teams spelen om plaatsen 5 tot 8.

Op de laatste speeldag, die woensdag op de agenda staat, speelt België tegen Spanje en kijkt Nederland Oostenrijk in de ogen.