“Dader van aanslag Ramblas neergeschoten”

Younes Abouyaaqoub, de bestuurder van de bestelwagen bij de terreuraanval op de Ramblas in Barcelona, is neergeschoten in Subirats. Dat meldt de Spaanse krant La Vanguardia. De Spaanse politie bevestigt dat ze een man heeft neergeschoten, maar er is nog geen bevestiging over zijn identiteit.

De Mossos d’Esquadra, de politie van Catalonië, bevestigt dat ze iemand heeft neergeschoten in Subirats, een gemeente op zo’n vijftig kilometer ten westen van Barcelona. Volgens Spaanse media gaat het om Younes Abouyaaqoub, maar dat is nog niet officieel bevestigd.

Foto: AP

Een getuige zou maandagnamiddag de politie verwittigd hebben omdat hij aan een bezinestation in Subirats een man opgemerkt had die Younes Abouyaaqoub zou kunnen zijn. Toen de Mossos rond 15.30 uur ter plaatse kwamen, troffen ze er de man aan die iets droeg wat op een explosievengordel leek. De man zou “Allah is groot” geroepen hebben en de politie zou hem vervolgens neergeschoten hebben. Nadien kwam verschillende ziekenwagens ter plaatse. Ook de ontmijningsdienst kwam ter plaatse. Die heeft intussen de mogelijke bommengordel verwijderd van het lichaam maar het is nog niet duidelijk of die echt of vals is.

De politie heeft de volledige zone afgesloten en heeft een industriezone in de omgeving geëvacueerd. Een politiehelikopter cirkelt ook boven de omgeving omdat er rekening mee wordt gehouden dat de neergeschoten man niet alleen was.

Foto: AP