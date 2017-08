Buxusmotten palmen hotelkamer van Vlaamse jobstudenten volledig in

De zomermaanden staan normaal gezien synoniem met kleurrijke vlinders die in de tuin rondfladderen, maar sommige motten kunnen voor heel wat overlast zorgen en een vakantie in het buitenland naar de knoppen helpen. Vooral als ze met tienduizenden tegelijk een volledig hotel inpalmen en het onmogelijk maken om ’s nachts een lamp te laten branden of de ramen open te zetten. Siebe Vandevoorde had zijn verblijf in de Franse Ardèche alvast helemaal anders voorgesteld.

Siebe verblijft momenteel samen met zijn vriend Guillaume Van Coillie in La Manufacture, een lofthotel gelegen aan de Volane, een vertakking van de Ardèche, waar ze werken als jobstudent. Sinds begin augustus moeten ze hun hotelkamer echter delen met buxusmotten, kleine vlinders die de hele dag blijven rondhangen, en ’s avonds met duizenden tegelijk naar elk lichtpuntje komen gevlogen.

Guillaume Van Coille (L) Siebe Vandevoorde (R) delen de kamer met tienduizenden motten Foto: Siebe Vandevoorde

“Het is onmogelijk om licht te maken binnen als de ramen openstaan”, zegt Siebe. “De plaag is rond 8 augustus begonnen, en sindsdien is de hoeveelheid alleen maar toegenomen.” Volgens de jobstudent uit Roeselare komen er nu geen buxusmotten meer bij, maar het kwaad is echter al geschied.

Het zwembad is niet veilig voor de mottenplaag Foto: Siebe Vandevoorde

De buxusmot komt oorspronkelijk uit Azië, maar er wordt vermoed dat het beest in 2005 werd geïmporteerd samen met een landing buxussen uit China. De mot zelf is in onze contreien minder bekend: vooral de rupsen zorgen voor overlast en kunnen in een mum van tijd een volledige buxusplant kaal vreten.

Hoe bestrijden?

Uit de beelden van Siebe blijkt echter dat de buxusmotten zelf ook niet erg aangenaam zijn om een kamer mee te delen. De insecten plakken tegen de muren, palmen standbeelden in en teisteren zelfs het zwembad.

Het standbeeld op de parking van het hotel is overwoekerd door de beesten Foto: Siebe Vandevoorde

Het is niet gemakkelijk om de motten te bestrijden. Er kunnen vallen worden opgehangen waardoor mannelijke vlinders gevangen worden gezet en zo verhinderd worden om te paren. Hierdoor kunnen verdere generaties buxusmotten onder controle worden gehouden. De rupsen van de buxusmot kunnen worden bestreden met insecticiden.

Experten vrezen dat de vraatzuchtige rupsen en motten aan een opmars bezig zijn binnen Europa, en er komen steeds meer meldingen binnen van een buxusmottenplaag, ook in België en Nederland. De eerste buxusmotten verschijnen rond april in de natuur en kunnen twee tot drie generaties vlinders voortbrengen in één seizoen. Rond oktober overwinteren de insecten in een cocon die ze tussen de bladeren van een buxus spinnen.