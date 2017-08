Twee gewonden na opstootje met supporters Beerschot Wilrijk aan pizzeria

Kiel - Op de hoek van de Hockeystraat en de VIIde-Olympiadelaan op het Kiel is het zondag na de wedstrijd van Beerschot Wilrijk tegen Tubeke tot een vechtpartij gekomen tussen supporters enerzijds en het personeel van een pizzeria anderzijds.

“Even voor 19 uur zijn wij opgeroepen voor een vechtpartij met een dertigtal mensen”, bevestigt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Er was ook sprake van een mes.” De politie kwam ter plaatse en stelde zich op tussen de supporters van de lokale voetbalclub en de pizzeria.

“Het incident was begonnen toen een supporter die voor de pizzeria stond aangesproken werd door iemand in een voorbijrijdende auto”, aldus Bruyns. “Er werd uit die auto ook nog iets geroepen naar iemand in de pizzeria. Vervolgens kwam er vanuit de pizzeria iemand naar buiten gelopen met een mes in de hand.”

Bij de daaropvolgende schermutseling raakten twee personen, 35 en 26 jaar oud, lichtgewond. “Ze liepen oppervlakkige snijwonden op”, aldus Bruyns.

Een van de aanwezigen in de pizzeria, de man met het mes, werd opgepakt. Om hem te overmeesteren moest de politie pepperspray gebruiken. “Rond 20 uur was de kalmte teruggekeerd”, besluit Bruyns.