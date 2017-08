Eerste keuring van Trekpaarden

Ranst - De vereniging Trekpaard jeugd en Jeroen Beckers uit Emblem zorgen voor een primeur in Ranst met de organisatie van een keuring voor Belgische trekpaarden. Dat gebeurt op zaterdag 26 augustus in de Schoolstraat.

Het idee voor de paardenkeuring ontstond bij Jeroen Beckers die ook actief is als imker. Hij is de trotse eigenaar van nu al zeven paarden. “Mijn eerste paard was Belle Demoiselle D’Horymetz zoals ze voluit heet. Ze is nu negen jaar. Dit jaar kwamen er twee veulens bij en als alles meezit komen er volgend jaar nog vijf bij. Het zijn geen echte werkpaarden maar we spannen ze wel eens voor een koets. Door die paardenfascinatie kwam ik in contact met Stephanie Mertens uit Londerzeel van de vereniging Trekpaard Jeugd. Ze willen de traditie van de paardenkeuringen weer leven inblazen. Zo kan het ruimere publiek kennismaken met die prachtige paarden”

Veel belangstelling

Stephanie Mertens ging meteen in op de uitnodiging “Ranst is onze eerste wedstrijd. We hebben al ongeveer honderd inschrijvingen met deelnemers die ook uit Nederland komen. De paarden worden onderverdeeld in categorieën naargelang hun leeftijd. Ze worden door een jury gekeurd als ze stilstaan en als ze lopen. Voor alle deelnemers is er een geldprijs voorzien. Een hoefsmid zal ook demonstreren hoe hoefijzers worden aangebracht. De hoefijzers worden ter plekke gesmeed en aangebracht. Dat heet warm beslag. Voor de kinderen zijn er ook ezelritjes voorzien. We willen de belangstelling voor het Belgische trekpaard aanwakkeren met dit soort wedstrijden. We zijn heel tevreden met de respons van de deelnemers. In het begin van het jaar organiseerden we een cursus over dit soort wedstrijden. We hadden zo’n dertig inschrijvingen verwacht maar kregen liefst 140 cursisten die kwamen luisteren naar hoe dit soort wedstrijden verloopt en waar de juryleden op letten.” zegt Stephanie

Jeroen beklemtoont ook dat deelnemen en kijken volledig gratis is. “We beginnen om 13u en hopen rond 18u klaar te zijn. Uiteindelijk staan er vier titels op het spel.