Aanslag Barcelona: dodentol opgetrokken tot 15, politie zoekt massaal naar de dader

Het aantal doden van de aanslagen in Catalonië van donderdag, is nu ook officieel opgetrokken tot 15. Intussen heeft de politie foto’s van de dader van de aanslag op de Ramblas in Barcelona verspreid.

Het vijftiende slachtoffer is een 34-jarige man die dood werd aangetroffen in een wagen die na de aanslag op de Ramblas ontsnapte aan een politiecontrole, meldt de Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn. De man was eerder al genoemd als mogelijk slachtoffer, maar dat was nog niet bevestigd. Ondertussen zijn alle dodelijke slachtoffers geïdentificeerd.

Foto: AFP

De politie opende het vuur op de wagen toen die door de politiebarricade reed. De politieagenten dachten eerst dat Pau Pérez Villan gedood werd door één van hun schoten, maar de autopsie bracht geen enkele kogelinslag aan het licht. Volgens de burgemeester van zijn thuisstad Vilafranca del Penedès, was de man verwond met een mes. Vermoed wordt dat de wagen van de man gecarjacked werd door Younes Aboyaaqoub, de hoofdverdachte van de aanslag op de Ramblas, en dat die hem doodstak.

Aboyaaqoub was ook de bestuurder van de bestelwagen. Naar hem is de politie intussen met man en macht op zoek. Er werden foto’s verspreid van de man, die “gevaarlijk en mogelijk gewapend” is.

Bij de aanslag op de Ramblas in Barcelona kwamen 13 mensen om, bij de tweede, verijdelde aanslag in Cambrils kwam een veertiende persoon om. Het vijftiende slachtoffer is Pérez Villan, heeft de eerste minister nu dus bevestigd.

Bij de aanslagen raakten ook meer dan 100 mensen gewond. Een vijftigtal mensen liggen maandag nog in het ziekenhuis, verschillende van hen zijn nog in kritieke toestand.

De vijftien dodelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd, meldt de Catalaanse minister van Justitie Carles Mundó nog. Het gaat om zes Spanjaarden, onder wie een vrouw met de Spaans-Argentijnse nationaliteit en een kind, drie Italianen, een Canadees, een Belgische vrouw, twee Portugezen, een Amerikaan en een Brits-Australische jongen.