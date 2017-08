Mode GET THE LOOK. Stijlvol koffie halen in een witte broek zoals Katie Holmes

Een witte broek is zomers, maar delicaat om te combineren. De Amerikaanse actrice Katie Holmes doet het voortreffelijk. Zij droeg een fleurig maar keurig T-shirt met bloemen, een witte jeans die stopt op enkelhoogte met makkelijke schoenen eronder om koffie te halen. Geslaagd, maar ook wel riskant. Want een druppel koffie is gauw gemorst... Zo steel je haar stijl.