Politie klist excessieve snelheidsduivels in zone 70

Duffel / Bonheiden / Sint-Katelijne-Waver - Bij wodca- en snelheidscontroles van de politiezone Bodukap werden in Bonheiden en Duffel twee snelheidsduivels geklist die respectievelijk 149km/u en 127km/u reden in een zone 70. De overtreders mochten hun rijbewijzen meteen voor 15 dagen inleveren. De bestuurder in Duffel had ook een glaasje teveel op.

In het kader van de Wodca- en ZomerBOB-campagnes besteedde de politiezone Bodukap het voorbije weekend extra aandacht aan alcohol- en snelheidscontroles, op verschillende locaties en op verschillende tijdstippen.

De controles op de Putsesteenweg in Bonheiden en op de Mechelbaan in Duffel startten afgelopen vrijdag in de vooravond en liepen tot juist na middernacht. In totaal werden 612 voertuigen op snelheid gecontroleerd. 48 bestuurders reden te snel. De interventiedienst onderwierp ook nog 35 bestuurders aan een ademtest. "Allen bliezen ze negatief”, luidt het bij de politie.

Donderdag werden ook aan het Ijzerenveld in Sint-Katelijne-Waver 334 voertuigen op snelheid gecontroleerd. Twee bestuurders reden te snel binnen de bebouwde kom en mogen weldra een boete in hun brievenbus verwachten. De gemeten topsnelheid bedroeg er 68km/u.