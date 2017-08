Vrouw op klaarlichte dag doodgeschoten in centrum Diest

In het centrum van Diest is maandag net voor 12 uur een vrouw neergeschoten. De lokale politie bevestigt dat het slachtoffer om het leven is gekomen.

Het incident vond plaats in de Koning Albertstraat, in het kantoor van het ACV Dienstencentrum. De dader zou het kantoor binnengestapt zijn en de bediende achter het loket neergeschoten hebben. Het is nog niet duidelijk of het om een overval ging of dat er een andere aanleiding voor de feiten is.

De politie houdt momenteel een klopjacht op de dader.

Foto: TP