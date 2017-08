Nieuwe tip leidt politie naar loods in zaak verdwenen Jelle Leemans: zoekactie levert niets op

Essen / Rumst - In Nispen, net over de Nederlandse grens, heeft de politie maandag onderzoek gevoerd in het kader van de verdwijning van Jelle Leemans (27) uit Rumst. Een tip leidde de politie naar een loods. Maar er werd niets aangetroffen, klonk het om 15 uur.

Jelle Leemans verdween in november 2013. Sindsdien zijn de Belgische en de Nederlandse politie naar hem op zoek. “Naar aanleiding van nieuwe informatie die bij ons is binnengekomen, voeren we nu onderzoek uit. We hopen nieuwe aanknopingspunten te vinden om te achterhalen wat er is gebeurd”, zei een politiewoordvoerder.

In de loods waren verschillende onderzoeksteams aan het werk. Volgens een politiewoordvoerder is de eigenaar van de loods geen verdachte, want hij was ten tijde van de verdwijning nog niet de eigenaar. “We werken nauw met de eigenaar samen en hij werkt goed mee met het onderzoek”, zegt de politiewoordvoerder. Rond 15 uur liet de politie weten dat de zoekactie in de loods gestopt was. Er werd niets aangetroffen.

Het is niet de eerste keer dat de Nederlandse politie in West-Brabant op zoek gaat naar Jelle Leemans. Vorige maand vroegen de Nederlanders opnieuw aandacht voor de zaak. Er werden al eens twee Nederlandse verdachten gearresteerd in de zaak, maar die moesten in 2014 worden vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs.

Jelle Leemans verdween vermoedelijk omdat hij betrokken was bij een ripdeal waarbij drugs werd gestolen. Wat zijn rol precies was, is niet duidelijk.