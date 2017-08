‘Bannon de Barbaar’ verklaart de oorlog aan het Witte Huis

“Iedereen die ons in de weg staat, verklaren we de oorlog.” Dat zei Steve Bannon onmiddellijk nadat hij de deur van het Witte Huis had dichtgetrokken. Met ‘ons’ bedoelt hij de kiezers die omwille van America First Trump tot president verkozen. De voormalige topadviseur heeft een lange lijst potentiële doelwitten. Van Ivanka Trump tot de Republikeinse kopman Paul Ryan. En als het niet anders kan, zal hij ook de president zelf niet ontzien.