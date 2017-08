Antwerpse doelman Roef op weg naar de Freethiel

Het keepersprobleem van Waasland-Beveren is bijna opgelost. De Antwerpenaar Davy Roef staat erg dicht bij een nieuwe uitleenbeurt, een ideale stap voor de 23-jarige reservekeeper van Anderlecht.

Waasland-Beveren wil ook snel zijn nieuwe spits vastleggen. Ganvoula van Anderlecht is onhaalbaar en hetzelfde geldt op dit moment voor Ryan Mmaee. Standard wil een miljoen euro opstrijken voor de 19-jarige aanvaller en hem dus liever niet verhuren. Toch is die piste nog niet van de baan. Intussen werd ook Isaac Thelin aangeboden, de 25-jarige Zweed stond gisteren nochtans in de basis bij Anderlecht tegen Sint-Truiden. Hij kan ook een optie worden.