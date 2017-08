100.000 bouwers lappen isolatieregels aan hun laars

Eén bouwdossier op de drie is niet in orde met de Vlaamse regels op het vlak van isolatie en ventilatie.

Voor een bouw of verbouwing moet een epb-onderzoek gebeuren. Daarin wordt gecheckt of alles voldoet aan de normen op het gebied van isolatie, ventilatie, energieverbruik enzovoort. Binnen zes maanden na de ingebruikname van de bouw, of uiterlijk binnen vijf jaar na de vergunning moet een eindrapport opgemaakt zijn.

Maar één bouwdossier op de drie van meer dan vijf jaar geleden blijkt hier totaal niet mee in orde te zijn, vernam Vlaams Parlementslid Johan Danen (Groen) bij Vlaams energieminister Bart Tommelein (Open Vld). Zo’n 75.000 bouwheren zijn niet eens met de procedure gestart en 18.990 zijn er wel mee begonnen, maar hebben ze niet geëindigd.

Het Vlaams Energieagentschap heeft onvoldoende personeel om daartegen op te treden, zegt Tommelein. Dat gebeurt slechts steekproefgewijs. Behalve dan als de epb-verslaggever zélf klacht hierover indient.

“Een heksenjacht wil ik niet, maar waarom moet men eerst heel zware regels opleggen zonder de middelen vrij te maken om die te handhaven?”, vraagt Danen zich af. “Wie dit wel allemaal doet, voelt zich toch een onnozelaar als er anderen zijn die daar hun laars aan lappen en er nog mee weg komen ook.”