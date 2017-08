José Izquierdo verlaat Club Brugge en tekent voor vier jaar bij Brighton

José Izquierdo heeft een contract tot juni 2021 ondertekend bij de Engelse promovendus Brighton & Hove Albion, zo bevestigt de club zondag op zijn website.

De transfer van de Gouden Schoen van 2016 is daarmee helemaal afgerond. Club Brugge krijgt voor de Colombiaanse winger 18 miljoen euro, een recordbedrag voor beide teams.

Brighton liet tien dagen geleden al weten dat er met Club Brugge een akkoord was omtrent de overgang van Izquierdo. Woensdag bevestigde blauwzwart dat de werkvergunning van de speler in orde was. Nu heeft ‘Joske’ dus ook zijn krabbel gezet onder een vierjarig contract bij zijn nieuwe club.

“De club gelooft in mij. Ze hebben mijn spel geanalyseerd, hebben mij hun project voorgesteld en uitgelegd welke uitdaging er te wachten staat in de Premier League. Het spreekt mij aan en daarom maak ik de overstap”, legt Izquierdo uit. “De Premier League is een topcompetitie en hopelijk kan ik mijn kwaliteiten tonen en het team helpen.”

José Izquierdo kwam in de zomer van 2014 naar Club Brugge, dat hem weghaalde uit de Colombiaanse competitie. Hij won met blauwzwart de beker (2015), de titel (2016) en de Supercup (2016). Begin februari kreeg de kwieke winger de Gouden Schoen 2016. Hij speelde zijn laatste wedstrijd voor Club in de Champions League-voorronde tegen het Turkse Basaksehir. In de eerste competitiematchen van het nieuwe seizoen kwam de Colombiaan niet in actie voor Club.

Bij Brighton & Hove Albion wordt Izquierdo herenigd met doelman Mathew Ryan. Ook Anthony Knockaert (ex-Standard) is er aan de slag.