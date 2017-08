Controversieel slachthuis opent weer voor Offerfeest

Antwerpen 2060 - Antwerpse moslims kunnen tijdens het Offerfeest op 1, 2 en 3 september weer terecht in het slachthuis in de Lange Lobroekstraat om hun schaap onverdoofd te laten slachten. Dit initiatief had vorig jaar af te rekenen met kinderziektes, maar de organisatoren zijn ervan overtuigd dat die nu zijn opgelost. Vorig jaar kreeg het project op heel wat kritiek.

Het slachthuis is een initiatief van het burgerplatform Offerfeest Antwerpen. Het gaat hier niet om een tijdelijke slachtvloer, want daar is onverdoofd slachten verboden. De organisatoren vonden echter een uitweg door een erkend slachthuis op te richten dat slechts enkele dagen per jaar in gebruik is.

“We herhalen ons initiatief omdat er nog steeds geen alternatief bestaat voor moslims om een dier volgens onze riten te slachten”, zegt Ali Kaddouri van Offerfeest Antwerpen. “Daarom beslisten we om het slachthuis opnieuw te openen voor het Offerfeest. Vorig jaar hadden we af te rekenen met kinderziektes, maar die hebben we nu opgelost.”

Zo wordt de capaciteit van het aantal te slachten schapen verlaagd naar vijfhonderd dieren per dag. De organisatoren hopen over de drie dagen aan minstens achthonderd schapen te komen. Er worden ook professionele villers uit Ierland ingezet.

“Daarnaast is het niet meer nodig om lang op voorhand naar het slachthuis te komen”, zegt Kaddouri. “We gaan de mensen via sms steeds op de hoogte houden. Zo krijgen ze een bericht met een code en een website. De klant kan dan thuis op de computer of op de smartphone kijken naar het slachten van zijn dier. Als het dier eenmaal klaar is om te worden afgehaald, krijgt de klant de laatste sms.”

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) zal het slachthuis inspecteren, maar Kaddouri verwacht geen problemen. “Onze erkenning hebben we en voor de rest is er niets gewijzigd”, zegt hij.

Politieke beroering

Kaddouri hoopt dat het Offerfeest rustig kan verlopen, zonder politieke heisa. Het slachthuis kreeg vorig jaar heel wat kritiek vanuit het Antwerpse stadsbestuur en van Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). Volgens Weyts was het initiatief een omzeiling van de wetgeving. Ook de rol van Tom Meeuws, die optrad als adviseur in dit project en later voorzitter van de Antwerpse sp.a werd, zorgde voor politieke discussie.

Onverdoofd slachten zal vanaf 2019 verboden zijn in Vlaanderen. Het decreet werd eind juni dit jaar unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Dieren zullen dan eerst via elektronarcose worden verdoofd. Alleen voor runderen geldt een uitzondering: daar staat die techniek nog niet op punt.