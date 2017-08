Ranst - Jeroen Beckers uit Emblem zorgt voor een primeur in Ranst met de organisatie van een keuring voor Belgische trekpaarden. Dat gebeurt op zaterdag 26 augustus in de Schoolstraat.

Het idee voor de keuring ontstond bij Jeroen Beckers, die ook actief is als imker. Hij is de trotse eigenaar van zeven paarden. “Mijn eerste paard was Belle Demoiselle D’Horymetz, zoals ze voluit heet. ...