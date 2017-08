Buurtbewoners verzetten zich tegen bouw flats in wijk Dennendael

Kalmthout - De bewoners van wijk Dennendael in Kalmthout vrezen de komst van twee appartementsgebouwen in hun wijk. Het gaat om zeventien appartementen in de Missiehuislei en zeventien in de Van Dammedreef.

De bewoners van wijk Dennendael dienden afgelopen maandag zo’n 250 bezwaarschriften in bij de dienst ruimtelijke ordening van de gemeente Kalmthout. Ze protesteren tegen de bouw van 34 appartementen in het bosrijke gebied tussen de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld. “Begin deze maand werden enkele bewoners in onze wijk gealarmeerd nadat iemand aandachtig een geel aanplakbiljet in de Van Dammedreef had gelezen”, zegt buurtbewoonster Eva Weyns. “Het betrof een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning van projectontwikkelaar Steen Vastgoed nv voor het bouwen van zeventien appartementen in de Missiehuislei en de Van Dammedreef.”

Meer dan zeventig mensen daagden op bij een inderhaast bijeengeroepen buurtvergadering. Nadat de eigenaar van de grond en de bouwpromotor hun project hadden voorgesteld, werden heel wat bezwaren ingediend. Zo wordt er onder andere op gewezen dat het gebied wordt beschouwd als een natuurverbinding tussen de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld.

“In een woonbos zijn appartementen niet op hun plaats. “Elf jaar nadat de gemeenteraad van Kalmthout het ruimtelijk structuurplan heeft goedgekeurd is er nog altijd geen ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt voor deze buurt.”

Woonbos

Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V) begrijpt de ongerustheid. “Er is een aanvraag ingediend voor de bouw van appartementen in een bosrijke zone en dat is niet eigen aan de buurt”, zegt hij. “Wijk Dennendael is een traditionele verkaveling in een woonparkgebied, met grote villapercelen en de nadruk op het behoud van groene omgeving. Deze aanvraag wijkt daarvan af. De gemeente is bezig met de voorbereiding om het ganse gebied om te vormen naar een woonbos.”

Een gelijkaardig plan aan de westkant van Heide werd vorig jaar reeds uitgewerkt en laat meergezinswoningen niet toe. N-VA Kalmthout wijst met een beschuldigende vinger naar het schepencollege. “Heel deze heisa had voorkomen kunnen worden. Door de noch vis noch vlees-houding in dit soort dossiers creëert het schepencollege onrust in onze gemeente”, zegt Vlaams parlementslid Jan Van Esbroeck.

Naar aanleiding van deze bouwaanvraag komt het debat in een stroomversnelling. “De stem van de buurt is uiteraard een meerwaarde in het ganse verhaal”, zegt de burgemeester.

Facebook: kalmthoutprotesteert