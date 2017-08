Transferhonger van Antwerp nog niet gestild na knappe 7 op 12: “Nog één, of twee... of viér nieuwe spelers”

Een gelijkspel tegen Anderlecht, een zege in Gent en nu ook de drie punten in Mechelen. En toch zit Laszlo Bölöni met de handen in het haar. De Roemeense coach van Antwerp heeft plots geen enkele spits meer ter beschikking.

William Owusu viel vorige week uit met een spierscheur, Obbi Oulare moest zaterdag tegen Malinwa al na een kwartier naar de kant (quadriceps) en Bjorn Vleminckx zit in de B-kern. “Maar de blessure van Obbi maakt eigenlijk weinig verschil”, zegt Laszlo Bölöni. “Vrijdag wisten we ook al dat er nog een aanvaller bij moest komen. Ook als hij fit was gebleven, hadden wij het plan om nog één, twee… of vier spelers - niet allemaal aanvallers natuurlijk - erbij te halen voor het einde van deze transferperiode.”

Het wordt dus nog een drukke periode voor sportief directeur Luciano D’Onofrio. Maar als er iemand in het Belgische voetbal de kunst beheerst om in de laatste dagen van de transferperiode nog koopjes te doen, dan is het D’Onofrio wel. Op zijn verlanglijstje: een rechtsback, een middenvelder, een diepe spits en eventueel nog een extra aanvallend ingestelde speler. Een van die vier vacatures kan mogelijk al ingevuld worden door Ronald Vargas. De Venezolaan traint al mee met Antwerp, maar er is nog geen beslissing gevallen of hij er definitief bij komt.