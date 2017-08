Kasterlee / Tielen - Dat Tielen zich een jaar lang als muziekdorp profileert zullen de inwoners hebben geweten. Zondagvoormiddag verraste een gloednieuwe groep talloze voorbijgangers op het dorpsplein met een blitzconcert… op het dak.

The Beatles gaven hun allerlaatste concert bijna een halve eeuw geleden op een dak in Londen. In Tielen deed een gloednieuwe Kempense groep zondagvoormiddag iets gelijkaardigs. Al vanaf acht uur ’s ochtends ...