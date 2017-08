N-VA wil roofvogelshows verbieden op braderieën

Geen roofvogelshows meer op braderieën en een verbod op de onlineverkoop van deze dieren. Dat zijn de belangrijkste maatregelen in een nieuw wetsvoorstel van N-VA.

Met de populariteit van de Harry Potterfilms steeg ook de verkoop van vooral uilen aan particulieren. Veel mensen onderschatten echter het houden van een roofvogel. Dat blijkt onder meer uit de cijfers van de Vlaamse vogelopvangcentra tussen 2010 en 2016. Deze centra vingen over die periode 412 roofvogels op die waren ontsnapt, waar de eigenaar afstand van deed of in beslag waren genomen. 2011 was het ‘topjaar’ met 99 binnengebrachte roofvogels. Vorig jaar waren dat 66 dieren.

De Vlaamse Parlementsleden Ludo Van Campenhout en Jelle Engelbosch (beiden N-VA) hebben nu een voorstel klaar rond wetgeving voor het houden van roofvogels in gevangenschap. “In Vlaanderen is er tot op vandaag geen specifieke wetgeving voor het houden van roofvogels”, zegt Van Campenhout. “Al in 2009 leverde de toen nog federale Raad voor Dierenwelzijn een rapport af met richtlijnen. Alleen bleven die een dode letter. Samen met mijn collega willen we daar verandering in brengen.”

Totaalverbod in Antwerpen

Wie een roofvogel wil houden, moet dit in een professionele omgeving doen. Zo zal de wetgeving huisvestingsvoorwaarden voor deze dieren opleggen. De eigenaar hoort over een bekwaamheidsattest te beschikken. Er moet een verbod komen op de onlineverkoop van roofvogels om zo impulsaankopen tegen te gaan. “Ook worden vogelshows in de toekomst best beperkt tot educatieve beurzen, dierenparken en natuurevenementen”, zegt Van Campenhout.

De Vlaamse regelgeving gaat minder ver dan het nieuwe reglement van de stad Antwerpen. Antwerps schepen van Dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud (N-VA) verbiedt valkeniers en dus roofvogelshows op openbare plaatsen.