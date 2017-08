Boechout - Twee jonge Antwerpenaren liggen sinds vrijdagnacht in het ziekenhuis na een zwaar ongeval op de Borsbeeksesteenweg in Boechout. Volgens de politie het gevolg van een straatrace. Dat ontkent de passagier vanop zijn ziekenhuisbed.

Was het een straatrace of niet? Dat is de vraag waar politie en parket de komende dagen een antwoord op zullen moeten vinden. Automobilisten zagen vrijdagnacht hoe een inhaalmanoeuvre op de Borsbeeksesteenweg ...