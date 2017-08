Lerares (54) uit Lippelo vecht voor haar leven na aanslag in Barcelona

Na de aanslag op de Ramblas ligt nog steeds een Belgische vrouw kritiek in het ziekenhuis. Het gaat om Vera Renders (54), een lerares uit het Antwerpse, die daar net met haar man was aangekomen.

Lerares Vera Renders uit Lippelo, deelgemeente van het Antwerpse Sint-Amands, zou volgens de laatste informatie nog in coma liggen. Haar man is bij haar en ook haar twee volwassen zonen zijn naar Barcelona gereisd. De familie wenst voorlopig niet te reageren.

Het koppel was nog maar net in Barcelona aangekomen toen de bestelwagen door de Ramblas raasde en zo veel mogelijk slachtoffers probeerde te maken. Vera Renders liep daarbij zeer ernstige verwondingen op. Of haar man ook werd geraakt, is niet duidelijk.

Wel lag er nog tweede Belgische slachtoffer tijdelijk in het ziekenhuis in Barcelona. Die mocht zaterdag het ziekenhuis verlaten.

Herdenking

Bij de aanslag op de Ramblas liet één landgenote het leven. Het gaat om Elke Vanbockrijck (44) uit Tongeren. Ongeveer 350 mensen hebben zaterdag in haar thuisstad een stille herdenking voor haar gehouden. Vandaag opent de stad ook een rouwregister voor de vrouw.