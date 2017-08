VIDEO - Nino (9) zet zich in voor Gambia

Essen - Nino Mertens heeft het hart op de juiste plaats. Om geld in te zamelen voor een schooltje in Gambia maakte hij samen met papa Werner een fietstocht van 1.000 kilometer door vijf landen.

Nino (9) en Werner (50) werden dit weekend met een warm applaus onthaald in tenniscentrum T&T in Essen. Na een fietsavontuur van veertien dagen, met in totaal 1.000 kilometer in de benen, was er bij Nino nog geen spoor van vermoeidheid waar te nemen. Toch waren er moeilijke stukken, zegt hij.

“Vooral het bergop fietsen in de Ardennen en de tegenwind aan zee waren lastig. Maar voor de rest verliep het allemaal prima.”

Nino kende Gambia helemaal niet, tot hij er met Pasen op vakantie was met zijn papa. Hij was meteen onder de indruk van wat hij daar zag. “Ik heb gezien dat daar veel armoede is. Ik vond het ook erg dat de kinderen daar minstens twee uur te voet moeten stappen om naar school te gaan. Voor de kleinste kindjes is er zelfs helemaal geen school. Ik wilde dus geld bij elkaar sparen om die kinderen daar te helpen. Omdat ik graag fiets, ontstond het idee om samen met papa deze fietstocht te maken. Iedereen die dit project wilde steunen, kon ons sponsoren. Op die manier hebben we 2.200 euro kunnen sparen. Naast een schooltje willen we ook nog fietsen schenken. Zo moeten ze niet meer te voet naar school.”

Mankala

Vader en zoon richtten de vzw Mankala op en begonnen hun plannen om geld in te zamelen uit te werken. Omdat beiden graag fietsen, werd er een trip van 1.000 kilometer uitgestippeld door vijf landen.

De fietstocht van de twee avonturiers startte op 5 augustus in Antwerpen. Gepakt en gezakt ging de rit richting Maastricht om zo naar Aken te fietsen. Van daaruit ging de rit naar Luxemburg, het Belgische Bertrix en werd de Maas gevolgd tot in Frankrijk. Via Namen passeerde het duo Leuven om in Kasterlee een dagje rust te houden en een bezoek te brengen aan Bobbejaanland. Vervolgens ging het richting Boom naar Tilburg om dan over Steenbergen in Essen te arriveren.

“Het weer was bij momenten een spelbreker”, zegt Werner. “Aan zee hebben we echt moeten boksen tegen regen en wind. Het heeft ons doen besluiten om af en toe te overnachten in een jeugdherberg of hotel. Maar van opgeven is nooit sprake geweest. We wilden gewoon ons doel bereiken. We hielden goed voor ogen waarom we deze uitdaging waren aangegaan. Voor mij is het niet enkel een project in Afrika, het is ook een project om mijn zoon te leren dat het leven niet overal even rooskleurig is en dat delen niet verkeerd is.”

Ondertussen staat de teller op 2.200 euro maar daar mag natuurlijk nog meer bij. Elke gift is welkom, en wie 50 euro stort op de rekening krijgt een persoonlijk cadeautje uit Gambia.

www.mankala.be, facebookpagina