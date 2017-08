Brand verwoest woning in hartje van Dijlestad

Mechelen -

Een woning in de Arme Clarenstraat in hartje Mechelen werd in de nacht van zaterdag op zondag verwoest door een uitslaande brand. Een moeder en haar zoon die in het rijhuis aanwezig waren, werden overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer bestreed het vuur vanop de ladderwagen, geen sinecure in de smalle straat.