Rabbi waarschuwt: “verhuis! Heel Europa is vogel voor de kat voor terroristen”

Meir Bar-Hen, de hoofdrabbi van Barcelona, windt er in een interview met het Joodse nieuwsagentschap JTA geen doekjes om: “Europa is verloren. Het komt niet meer goed hier, verhuis naar Israël.”

“Ik vertel de mensen dat ze er beter niet van uitgaan dat we hier eeuwig zullen blijven wonen. Ik moedig ze aan om een woonst in Israël te kopen. Deze plek is verloren. Maak niet dezelfde fout als de Algerijnse en Venezolaanse joden. De aanslagen in Barcelona en Cambrils tonen aan dat binnen de moslimgemeenschap extreem radicale randjes aanwezig zijn. Dat vormt een probleem voor heel Europa, dat verloren is.”

Zijn uitspraken werden al snel ontkracht door de overkoepelende joodse federatie, die benadrukte geloof te hebben in de politie-eenheden. “We hebben alle vertrouwen in de veiligheidsdiensten, die dagelijks keihard werken om fanatiekelingen en radicale moslims te voorkomen dat ze anderen kunnen bezeren.”