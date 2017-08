Timothy Dupont snelt naar winst in GP Jef Scherens

Leuven - Timothy Dupont (Veranda’s Willems-Crelan) heeft zondag in Leuven de 51e editie van de Grote Prijs Jef Scherens (1.1) gewonnen. De 29-jarige Dupont haalde het na 185,7 km in een spurt op de Leuvense Bondgenotenlaan voor Kenny Dehaes (Wanty-Groupe Gobert) en de Fransman Justin Jules (WB Veranclassic Aqua Protect). Dupont volgt op de erelijst van de GP ‘Poeske’ Scherens Dimitri Claeys op. Dehaes blijft na zeven manches leider in de Napoleon Games Cycling Cup.

Bijna onmiddellijk na de start trokken Dries De Bondt, Rob Ruijgh, Timothy Stevens, Robbie van Bakel, Patrick Clausen en Gustav Höög in de aanval. Wietse Bosmans trachtte de kloof te overbruggen maar slaagde niet in zijn opzet. Na twee ronden van elk 14,4 km reden de zes vluchters twee minuten voor het peloton uit. Zij zouden een maximale voorsprong bijeensprokkelen van vier minuten.

Over halfkoers trokken Timo Roosen en Szymon Rekita in de tegenaanval. Zij werden op 53 km van het einde opnieuw tot de orde geroepen door het peloton waarin vooral de renners van het Noorse team Joker het tempo bepaalden. Het sein dan voor Wout van Aert, Tim Wellens en Lars Boom om met zijn drieën jacht te maken op de vroege vluchters. Op 31 km van de finish sloten zij aan bij de leiders waar enkel nog De Bondt, van Bakel, Stevens en Ruijgh stand konden houden. Wat verderop sloten ook nog Victor Campenaerts, Stijn Devolder, Xandro Meurisse, Laurens De Plus en Patrick Clausen voorin aan zodat we een kopgroep kregen met twaalf renners. Een voltallig peloton zou evenwel beginnen aan de slotronde.

Met nog 10 km voor de boeg versnelden Lars Boom, Julien Vermote, Taco Van der Hoorn, Thomas Sprengers, Wout van Aert, Frederik Backaert, Bjorn Tore Hoem, Sean De Bie en Andreas Stokbro Nielsen. Voor deze twee laatsten ging het nog te traag. De Bie ontdeed zich snel van Nielsen en probeerde de laatste twee kilometer alleen af te werken. De Bie begon aan de laatste rechte lijn met een voorsprong van zowat 10 seconden. Op 200 meter van de eindmeet was hij er achter aan voor de moeite en klaarde Timothy Dupont de klus.

Foto: Photo News

“Frustraties van me afgeschud”

“Ik schud hier in Leuven een hele hoop frustraties van mij af. Het voorseizoen is door allerlei problemen in duigen gevallen. Als je dan een lastige koers, die deze GP Scherens toch wel is, kan winnen is dat super”, stelde de renner van Veranda’s Willems-Crelan. “Ik heb nu nog het najaar om me te tonen. Hopelijk is met deze overwinning de trend gezet. Vorig jaar won ik omzeggens bijna elke week. Het leek allemaal zo gemakkelijk te gaan. Wel, ik heb dit jaar gezien dat winnen helemaal zo gemakkelijk niet is”.

Tijdens de BinckBank Tour eerder deze maand werd Dupont door de ploegleiding nog naar huis gestuurd na een dispuut met ploegleider Michiel Elijzen.

“Grote problemen waren er niet”, legt hij uit. “Ik had met Michiel Elijzen een woordenconflict. Dat was het. Maar we zijn grote mensen en alles is al lang uitgepraat. Michiel heeft misschien wel de juiste keuze gemaakt door me naar huis te sturen. Vandaag kan ik antwoorden met de pedalen en toon hiermee aan de ploeg dat ik het nog kan. Ik kan redelijk goed relativeren en voor mij is die zaak helemaal afgesloten. In Veenendaal was ik ook al goed maar deze overwinning doet enorm veel deugd. Kenny Dehaes ging de sprint van heel ver aan omdat Sean De Bie nog voor het peloton uitreed. Ik nestelde me in het wiel van Dehaes en kon er op het gepaste moment uitkomen. Nummer één is binnen”, straalde Dupont.