Lampaert verschalkt de sprinters na indrukwekkend manoeuvre van Quick Step en slaat dubbelslag

Yves Lampaert heeft de tweede rit in de Ronde van Spanje gewonnen, na een bizar verloop. Er was namelijk geen lange vlucht, het peloton bleef samen tot op twee kilometer van de streep Quick Step de hendel helemaal opentrok. Er vormde zich een groepje waar uiteindelijk Lampaert zich afscheurde. Door zijn voorsprongetje aan de streep én de boni’s die hij met zijn zege verzamelt, pakt de Belgische kampioen tijdrijden ook de leiderstrui over van Rohan Dennis.

Wie hoopte om zondag als eerste mee te zijn de eerste lange vlucht van de Ronde van Spanje, was eraan voor de moeite. De strakke mistralwind en kans op bijhorende waaiers zorgde ervoor dat het tempo in het peloton zodanig hoog bleef, dat niemand wegraakte. De ploegen met klassementsrenners bepaalden hoe snel het ging. Je kan de Vuelta dan wel niet winnen in de waaiers, maar je kan hem wel stevig verliezen als je op achterstand komt.

Rohan Dennis startte in de rode leiderstrui. Foto: AFP

Niet veel spanning dus in de eerste kilometers, de voornaamste wapenfeiten waren valpartijen. Benjamin King ging tegen de grond op 165 kilometer van de streep, maar kon zijn weg voortzetten. Op 140 kilometer raakten een aantal renners van Cofidis, Astana en LottoNL-Jumbo in onzachte aanraking met het asfalt. En met nog 60 kilometer op de teller gingen ze opnieuw tegen de vlakte in het peloton. Dit keer waren de gevolgen erger. Javier Moreno en Ait El Abdia moeten de strijd staken. Met nog 55 kilometer te gaan deed zich nog een opmerkelijk feit voor: het peloton moest halt houden voor een gesloten overweg. Omdat er geen groepje voorop was, zorgde dat gelukkig voor geen enkel probleem.

#LV2017 Breve pausa para el pelotón a 49 km del final por un paso a nivel cerrado. El grupo permanece compacto camino de la fase final. pic.twitter.com/Z6Sx7w0ek9 — Movistar Team (@Movistar_Team) 20 augustus 2017

Qua spanning was het wachten op een manoeuvre van Katusha, met de tussensprint in zicht. De Russische ploeg trok op 30 kilometer van de meet naar voren en gaven een ruk aan het peloton. De wind woei en deed het peloton een beetje kraken. Maar tot waaiers kwam het niet. Aan de tussensprint pakte Matteo Trentin de volle buit van drie bonificatieseconden mee, voor Katusha-renner Haller en BMC’er Daniel Oss. Die laatste neemt ook de leiderstrui over van zijn ploegmaat Dennis door die boniseconde.

Indrukwekkend Quick Step

Quickstep Floors nam de rol over van Katusha, maar het blok ging er weer op. Geen waaiers dus, het leek er steeds meer op dat we een massasprint zouden krijgen in Gruissan. Onderweg kreeg Markel Irizar ook nog de Prijs van de Strijdlust. Vooraan trok Team Sky de gashendel helemaal open richting de laatste kilometer om Froome mooi vooraan te houden, waardoor even een klein scheurtje in het peloton ontstond.

Op twee kilometer schoof plots Quick Step en die ging oerend hard. En het brak nu wel. Een groepje van twaalf, dertien renners scheidde zich af. Yves Lampaert scheurde zich met zijn tempo zelfs af van de overige renners en kreeg een gaatje. De Belgische kampioen tijdrijden fietste de longen uit zijn en haalde het knap. Ploegmaat Trentin werd nog tweede. Dankzij het indrukwekkende manoeuvre van Quick Step pakt Lampaert ook de leiderstrui over van Rohan Dennis. Zo pakken de Belgen in Gruissan al meteen een eerste ritzege. Voor de sprinters is het balen, want in Gruissan lag een van de weinige kansen voor de snelle mannen.

He has red

He has green@yveslampaert is

A fast strong winning machine!#LV2017 pic.twitter.com/844IaC7eCt — Quick-Step Cycling (@quickstepteam) 20 augustus 2017

Nog opmerkelijk, geen enkele van de klassementsmannen was mee in het zog van Lampaert... behalve Vincenzo Nibali. De Italiaanse ex-winnaar van de Vuelta (2010) doet zo weldegelijk een zaakje. Hij pakt vijf seconden op Chaves en acht seconden op Chris Froome, Fabio Aru en Adam Yates. Op Contador, Bardet, Barguil en Van Garderen heeft de Italiaan zelfs dertien seconden genomen. Een slim manoeuvre van een Italiaan die gebrand is op de eindzege in deze Ronde van Spanje.

Top tien rit

1. Yves Lampaert (Bel/QST) de 203.4km in 4u36:13

2. Matteo Trentin (Ita/QST) op 0:00

3. Adam Blythe (GBr/ABS) 0:00

4. Edward Theuns (Bel/TFS) 0:00

5. Sacha Modolo (Ita/UAD) 0:00

6. Michael Schwarzmann (Dui/BOH) 0:00

7. Tom Van Asbroeck (Bel/CDT) 0:00

8. Daniel Oss (Ita/BMC) 0:00

9. Patrick Konrad (Oos/BOH) 0:00

10. Vincenzo Nibali (Ita/TBM) 0:00

Top tien stand

1. Yves Lampaert (Bel/QST) de 217.1km in 4u52:07

2. Matteo Trentin (Ita/QST) op 0:01

3. Daniel Oss (Ita/BMC) 0:03

4. Rohan Dennis (Aus/BMC) 0:17

5. Tejay van Garderen (VSt/BMC) 0:17

6. Nicolas Roche (Ier/BMC) 0:17

7. Julian Alaphilippe (Fra/QST) 0:18

8. Wilco Kelderman (Ned/SUN) 0:18

9. Chris Froome (GBr/SKY) 0:21

10. Wout Poels (Ned/SKY) 0:21