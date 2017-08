Containerschip CSCL Jupiter mag voor beperkte reis opnieuw vertrekken

De ‘CSCL Jupiter’, de containerreus die afgelopen maandag vastliep in de Westerschelde, zal zondagnacht uit Antwerpen vertrekken. Zo wordt vernomen bij het Havenbedrijf Antwerpen. Het schip mag voorlopig maar een beperkte tocht maken omdat er geen duidelijkheid bestaat over mogelijke schade aan de onderkant. Wel is nu duidelijk dat een probleem aan de stuurinrichting het ongeval heeft veroorzaakt.

De CSCL Jupiter, een containerschip van 366 meter lang, liep maandagochtend vast bij het dorpje Bath, in de scherpe ‘Bocht van Bath’ op de Westerschelde. Door het ongeval lag alle scheepvaartverkeer in de buurt een tijdlang stil, wat voor vertragingen zorgde.

Een eerste poging om het schip ‘s ochtends los te trekken mislukte. Een tweede poging ‘s avonds, in het zicht van honderden toegestroomde kijklustigen, lukte wel. Het schip werd daarop naar Antwerpen gesleept voor herstelling en om na te zien of het schip geen structurele schade had opgelopen.

Zondagavond blijkt dat het schip opnieuw mag vertrekken, maar dan voor een beperkte reis. “Het schip kan naar Hamburg vertrekken, en dan naar Rotterdam. Dan is een nieuw nazicht nodig”, zegt Annik Dirkx van het Havenbedrijf Antwerpen. “Men heeft niet helemaal kunnen uitsluiten dat het onderaan geen schade heeft opgelopen. Het krijgt van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) daarom een beperkte vaarvergunning, maar nog geen groen licht voor een grotere reis.”

Volgens het Havenbedrijf is er nu ook duidelijkheid over de oorzaak van het ongeval. “Er is een technisch probleem geweest in de stuurmachine. Dat is gerepareerd”, aldus Dirkx nog.

Het schip lag tot nog toe aan de zuidkant van het Delwaidedok. Er zijn intussen geen containers geladen of gelost en ook de bemanning is de hele tijd ter plaatse gebleven.

Zondagnacht, tussen 0.00 uur en 3.30 uur is er hoogwater en in dat tijvenster kan het schip de Schelde afvaren. Het krijgt daarvoor uitzonderlijk twee sleepboten mee, iets waar volgens het Havenbedrijf zowel de GNA als de kapitein om hadden gevraagd.