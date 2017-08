21-jarige Thibaud komt om bij ongeval in Schilde: “Hij straalde altijd van geluk"

Brecht / Schilde - Een zwaar ongeval heeft zaterdag het leven gekost aan een jonge twintiger. Thibaud Peersman uit Brecht overleed bij een botsing tegen een boom op de Gillès de Pélichylei.

Het plotse overlijden van de 21-jarige Thibaud Peersman sloeg afgelopen weekend als een bom in bij de familie en de vrienden van de jongeman uit Brecht.

Zaterdagochtend reed Thibaud van Schilde in de richting van ’s-Gravenwezel over de Gillès de Pélichylei. Hij verloor de controle over het stuur van zijn Volkswagen en reed tegen een boom naast de weg. “De auto ging vervolgens over de kop”, zegt de politie van de zone Voorkempen (Schilde, Brecht, Malle, Zoersel).

Thibaud Peersman overleed ter plaatse, zijn passagier, een 21-jarige Antwerpenaar, raakte lichtgewond. “Er is een deskundige ter plaatse gekomen om de exacte omstandigheden van het ongeval te onderzoeken”, volgens de politie. Het parket kon gisteren nog geen uitspraken doen over de bevindingen van die deskundige.

Thibs

De vele vrienden van de jongeman schreven de afgelopen dagen hun gevoelens en hun medeleven met de familie neer op het Facebookprofiel van Thibaud, Thibs voor zijn vrienden. Wat daarin geregeld terugkomt is de lach van het slachtoffer. “Steeds met dezelfde mooie glimlach en fantastische humor”, schrijft een vriendin. “Uw eeuwige glimlach zal ik altijd blijven onthouden”, laat iemand anders achter.

De familie van de jongeman wilde liever niet reageren op het overlijden. Broer Joël verwijst naar een brief van vrienden van Thibaud. “Die beschrijft Thibaud enorm goed.”

"Zesde man"

De brief is een reactie van de ploegmaats van een van de jeugdploegen van tennisclub Brabo in Schilde. “Voor altijd onze zesde man”, schrijven de ploegmaats. “We waren eerst ploegmakkers, dan vrienden en al even snel en voor altijd je broers”, klinkt het verder.

Ook de tennisvrienden verwijzen naar de eeuwige lach van Peersman. “Ons leven wandelde je slechts een aantal maanden geleden binnen, maar zoals bekend deed je dat met die eeuwige glimlach”, luidt het. “Vloog de bal out, dan kregen we op de bank gewoon je eeuwige glimlach nog eens te zien en je haalde nonchalant even je schouders op. Je was en je bent nog steeds een ster, dus wat kon jou die ene bal nu schelen. Een ster die straalde als hij lachte, altijd klaarstond voor zijn vrienden en die voor altijd zal blijven schitteren. Thibs, die straalde van geluk, elke zondagavond opnieuw.”