Briljante Brecel stunt tegen O’Sullivan

Luca Brecel kreeg zondagmiddag een zaal vol Chinezen stil in Guangzhou. De 22-jarige Limburger bracht in de kwartfinales van het China Championship een fenomenale comeback tot een goed eind tegen publiekslieveling Ronnie O’Sullivan. Brecel maakte een 1-4-achterstand goed door eerst twee century’s (110 en 103) op rij te potten en daarna zijn zenuwen onder controle te hadden in een spannend wedstrijdeinde.

O’Sullivan, de meest getalenteerde speler ooit, ging in de fout op de de bruine bal, die hij moest forceren. Brecel sloeg een stevige kreet, nadat hij de beslissende blauwe bal potte: 5-4. Hij ontmoet maandagmiddag (13.30 uur) in de halve finales de Chinese underdog Li Hang (WR 58). De laatst overgebleven Chinees in het tornooi klopte tweevoudig wereldkampioen Mark Williams met 5-3. Brecel stijgt op de voorlopige wereldranglijst naar plaats 25 en heeft al zeker 35.000 euro op zak.