Website zet foto voetbalster Lukas Podolski bij bericht over mensensmokkelaars

Is de vroegere Bayern München- en Arsenal-ster Lukas Podolski een mensensmokkelaar? Bij de extreemrechtse Amerikaanse nieuwssite Breitbart meenden ze alvast van wel: boven een artikel over mensensmokkelaars die migranten met jetski’s naar Spanje halen, verscheen vrijdag een foto van de bekende Duitse voetballer. Het beeld werd zondag wel offline gehaald, nadat verschillende lezers de fout hadden gemeld.

Het bewuste artikel gaat over een bende mensensmokkelaars, die migranten met jetski’s op de straat van Gibraltar aan land zouden brengen in Spanje. Boven de tekst prijkte een foto van Lukas Podolski achteraan een jetski in Brazilië. Het beeld werd genomen tijdens het WK voetbal van 2014.

Vermoedelijk gebruikte Breitbart een stockfoto van een jetski, zonder te beseffen dat er een bekende voetballer op stond. Nadat verschillende lezers in de commentaarsectie onder het stuk duidelijk hadden gemaakt dat het om Podolski ging, werd het beeld offline gehaald.

Breitbart is de website van Trumps ex-topstrateeg Steve Bannon. Hij werd eind vorige week ontslagen uit het Witte Huis en kan nu weer aan de slag als hoofdredacteur bij de extreemrechtse nieuwssite.

