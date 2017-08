Cyriel Dessers staat bij Utrecht alweer aan het kanon

Cyriel Dessers heeft zijn start in de Nederlandse Eredivisie niet gemist. De 22-jarige aanvaller van Utrecht nam zondag in de 2-0 zege van zijn team tegen Willem II op de tweede speeldag alweer een doelpunt voor zijn rekening.

Utrecht startte als een sneltrein aan de partij, en na zeven minuten stond de 2-0 eindstand op het bord. Laybad (2.) en Dessers (7.) namen de goals voor hun rekening. Dessers, op de eerste speeldag ook al goed voor twee treffers, werd iets voor het uur naar de kant gehaald. Aan de overkant verliet Ismail Azzaoui na 76 minuten het veld, terwijl zijn ploegmaat Jordy Croux op de bank bleef.

Eerder op de dag klopte titelhouder Feyenoord in de Rotterdamse derby Excelsior met 0-1. Ex-Genkenaar Boëtius (18.) scoorde in de eerste helft het enige doelpunt. Bij Excelsior speelde Wout Faes de hele partij, Jinty Caenepeel viel in de 67e minuut in.

In de stand staat Utrecht mee aan kop met zes op zes. Excelsior (3 punten) hangt in de middenmoot, terwijl Willem II nog geen punten raapte.