Fietsster gegrepen door wagen: bejaarde vrouw in kritieke toestand

Bornem - Een fietsster geraakte zondagnamiddag ernstig gewond bij een ongeval op de Puursesteenweg in Bornem. Ter hoogte van een fietsoversteekplaats aan de Pedro Colomalaan werd ze gegrepen door een wagen die in richting van Bornem reed.

Het slachtoffer, een vrouw uit Bornem uit het geboortejaar 1942, werd door de klap enkele meters weggeslingerd en was er zeer ernstig aan toe. Bij aankomst gingen de hulpdiensten meteen over tot reanimatie van de zeventiger. Er werd een tent geplaatst om het ongeval af te schermen van omstanders. Het slachtoffer werd in zeer kritieke toestand overgebracht naar het UZA in Edegem.